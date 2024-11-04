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Захарова о заявлении Коу против российских атлетов: «Человек не за спорт, а за его уничтожение»

Константин Белов
Корреспондент
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для «СЭ» отреагировала на заявление главы Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьяна Коу. Ранее Коу, который является одним из главных кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), пообещал не допустить участия россиян и белорусов в международных легкоатлетических соревнованиях даже под нейтральными флагами.

«Это означает, что человек не за спорт, а за продолжение использования политических инструментов, уничтожение спорта. Здесь надо понимать, что речь идет о должности, занимая которую, человек должен руководствоваться согласованными всеми странами принципами олимпизма. Где в принципах олимпизма или в других международных правовых документах написано не допускать кого-то по национальному признаку? Там написано прямо противоположное», — сказала Захарова «СЭ».

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года. Позже World Athletics дважды продлевала санкции.

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