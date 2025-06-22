Прохорец о беге на Кубке России: «Одна девочка просто мне на плечо легла»

Мария Прохорец выиграла 800 метров на Кубке России по легкой атлетике в подмосковном Жуковском, а после финиша рассказала «СЭ» про общие впечатления от двух дней соревнований, разницу между дистанциями 1500 и 800 метров и планы на сезон.

Кубок России. Бег. 800 м

1. Мария Прохорец — 2.00,96

2. Анастасия Мадышева — 2.01,65

3. Анастасия Платонова — 2.02,62

— Вчера 1500, сегодня 800, ты успела восстановиться?

— Да, потому что вчера у нас была легкая прогулка. Скажем так, весь бег на 1500 у меня не получился, поэтому и финиш вышел на слишком острым. Тактически много накосячила, делала ненужные перестроения, заняла не ту позицию и в результате — с седьмого места, через третью дорожку, пыталась что-то исполнить. На финиш уже не хватило.

— Тактика на 800, откуда ты пришла, и на 1500, отличаются?

— Радикально. На 800 все очень понятно и прозрачно. Да, бывает, что где-то столкнемся, но это редко, потому что бег на 800 более скоростной — круг пробежал и понимаешь, что ты уже на финиш идешь. Набегания и перестроения только на прямой.

А на «полуторке» тринадцать человек, все на пятках у друг друга, бегут очень близко. Вчера одна девочка просто мне на плечо легла на вираже. Я ее локтем, локтем, а она ложится и все. Бег на 1500 был очень медленным, мне это некомфортно.

— Медленный бег может быть некомфортным?

— Да, конечно. Мне было максимально некомфортно, хоть сама выходи и веди, но у меня здоровья столько нет, чтобы вести 1500, а на следующий день еще 800 бежать на две минуты.

— Результат на 800 ожидаем?

— Мы не настраивались на этом Кубке менять две минуты, потому что после «Мемориала Знаменских» я провела загрузочный тренировочный блок, у меня были жесткие работы еще неделю назад, а после них нужно восстанавливаться пару недель.

— К какому старту будешь подводиться уже полноценно?

— К чемпионату России. Все остальные попробую пробежать на максимуме от текущих возможностей, но именно точечная подводка будет только к ЧР.

— Программа на ЧР — 1500 и 800?

— Будем обсуждать с тренером, но, по моему мнению, бежать нужно только 800. Все эти истории с 1500 пока что, все-таки, больше эксперимент. Этой весной мы заложили большую базу выносливости и я понимаю, что функционально я очень добавила. Мне нужно эту выносливость чуть-чуть удержать, в от работу над скоростью будем делать уже ближе к августу.

Если на чемпионате России будет 1500 в один круг, сразу финал, то я бы вышла. Но если в два круга — у меня здоровья не хватит четыре раза стартовать, два на 1500 и еще два на 800. Возможно, выйду на 1500 на предварительных забег, а дальше уже буду смотреть по состоянию.