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Мария Ласицкене: «Ждала 27 лет своего дебюта на Олимпиаде, подожду еще год»

10:04
Мария Ласицкене. Фото Reuters
Мария Ласицкене. Фото Reuters
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Российская прыгунья в высоту, трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене отреагировала на перенос летней Олимпиады-2020 в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19.

«Абсолютно не переживаю на этот счет. Ждала 27 лет своего дебюта на Олимпиаде, подожду еще год. Считаю, что нет ничего важнее здоровья людей, и очень хочу, чтобы мир прошел через все это с минимальными потерями. Олимпиада сейчас отходит на второй план. Сначала надо разобраться со здоровьем большого количества людей, остановить распространение вируса, а потом уже решать другие вопросы. Конечно, осень 2020 года в качестве альтернативы новых сроков Олимпиады лично мне нравилась больше, так как перенос на 2021 год поведет за собой сдвиг большого количества ранее запланированных турниров. Но решение принято, и расстраиваться уже нет смысла», — приводит слова Ласицкене «Коммерсантъ».

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 598 070 человек. Умерших — 27 761, выздоровевших — 131 772. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

Дополнительная информация:

https://www.kommersant.ru/doc/4302073

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