Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что не контактировала со Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics). По ее словам, позиция организации — не говорить о российских спортсменах.

— Они даже не выкладывают в свои социальные сети результат, который я показала, Анжелика (Сидорова) или кто-то другой из россиян. Они сейчас заняли такую позицию, что не говорят о нас, — цитирует «РИА Новости» Ласицкене. — Поэтому с нами на контакт они не выходили.

Ласицкене 9 февраля на соревнованиях «Русская зима» победила с лучшим результатом сезона в мире — 2,05.

Независимый антикоррупционный орган (AIU) в ноябре прошлого года выдвинул обвинения в нарушении антидопинговых правил семерым участникам дела Данила Лысенко. Среди них — тогдашний глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин. После этого совет World Athletics приостановил восстановление членства ВФЛА. В январе Минспорта РФ приостановило аккредитацию ВФЛА.