Мария Ласицкене: «ВФЛА никуда не спешит, а про штраф я промолчу. Все как всегда, для спортсменов»

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) действовала не в интересах спортсменов, назначив заседание комиссии для обсуждения дорожной карты по выходу из кризиса на 7 августа.

Ранее World Athletics заявила, что исключит ВФЛА в случае, если организация не выплатит штраф в 6,31 миллиона долларов до 15 августа.

— В итоге чтобы вернуть нейтральный статус и иметь шанс выступить на международной арене этим летом, надо выполнить три пункта, — написала у себя в Instagram Ласицкене. — 1. Выплатить штраф до 15 августа включительно. То есть хоть сегодня.

2. Отправить в World Athletics дорожную карту по восстановлению до 31 августа включительно. То есть хоть сегодня.

3. World Athletic дополняет дорожную карту и утверждает ее в срок до 30 сентября включительно. То есть хоть завтра. Если очень попросить.

То есть чем раньше мы выполним пункты 1-2, тем быстрее World Athletics выполнит пункт 3, и атлеты перестанут быть заложниками. Но ВФЛА никуда не спешит и собрание для обсуждения дорожной карты только 7 августа. А про штраф я лучше промолчу. В общем... все как всегда... для спортсменов.