Мария Ласицкене: «Участие в Олимпиаде? Не хочется сидеть как на иголках до последнего дня»

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала ситуацию с участием легкоатлетов России в Олимпиаде-2020. Независимый антикоррупционный орган (AIU) в ноябре прошлого года выдвинул обвинения в нарушении антидопинговых правил семерым участникам дела Данила Лысенко. Среди них — тогдашний глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин. После этого совет World Athletics приостановил восстановление членства ВФЛА. В январе Минспорта РФ приостановило аккредитацию ВФЛА.

— Я для себя не отвожу никакого времени и не ставлю себя ни в какие временные рамки, — цитирует «РИА Новости» Ласицкене. — Я тренируюсь, выступаю на соревнованиях, общаюсь с комиссией спортсменов по поводу восстановления нашей федерации. Мы все находимся в одной группе (в социальных сетях). И сейчас мы делаем все, что мы можем. Я не ограничиваю себя в рамках, день за днем мы что-то делаем, к чему-то идем, и я надеюсь на результат.

— Есть ли, на ваш взгляд, какая-то дата, когда в ситуации наступит точка невозврата?

— Вы про участие в Олимпиаде? Мне кажется, что там до последнего дня можно надеяться, но не хочется. Никому ведь не хочется сидеть как на иголках до последнего дня. Хочется спокойно войти в летний сезон и проходить все этапы «Бриллиантовой лиги», коммерческие старты и старты в России, чередовать их. Полноценно тренироваться и проходить полноценную подготовку к Олимпийским играм.

Даже то, что я пропускаю зимний сезон на международной арене, уже нехорошо. Потому что мне очень хочется прыгать вместе с девушками. Хочется, чтобы все это как можно быстрее закончилось. Поэтому мы и говорим, и действуем. Рабочая группа создана, надо скорее собираться, работать, действовать и прикладывать все усилия. Надежда у нас всегда была и будет.