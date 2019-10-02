Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене в интервью «СЭ» рассказала о резонансных постах в соцсетях и положении дел в легкой атлетике.

?— Третье золото чем-то отличается от предыдущих?

— Я слегка более счастливая. Третье золото — есть какая-то крутость в этом всем. Понимаю, как это скромно сейчас звучит (смеется). Но я на самом деле счастлива и горжусь этим достижением. Сезон был длинный и есть вещи, о которых знаем только мы с Геннадием Гариковичем (Габрилян, тренер Ласицкене. — Прим. «СЭ») и семья. Так что делаем глубокие вдох и выдох — и идем дальше.

Я получила море поздравлений, и чувствую, что много людей искренне за меня переживали. После финала напряжение спало и у них, и у меня. И это очень приятно.

— По части давления это был самый сложный чемпионат мира?

— Да. Были старты в Минске, которые всех очень раззадорили. Был абсолютно пустой август. У всех были мысли, как дожить до конца сентября-начала октября. Я отрубала все ненужное, но сезон был такой, что не сомневаться было сложно. (Наталья Марьянчик)

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