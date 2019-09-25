Мария Ласицкене: «Темы мирового рекорда для меня не существует»

Легкоатлетка Мария Ласицкене в интервью teamrussia.pro рассказала, что старается не заострять внимание на рекордах. Также спортсменка отметила, что не думает об Олимпийских играх, так как впереди предстоит выступление на чемпионате мира.

— Существует ли для вас тема рекорда?

— Нет. 2,06 или 2,10 — это очень много для высотника. Не хочу заострять на этом внимание. Нужно быть сконцентрированным на своем результате, работать и, если так нужно будет, то придет и лучший день, и лучший момент. Мы иногда прыгаем на стартах эту высоту, чтобы мой организм в принципе услышал и почувствовал, что туда можно и нужно забираться. Это входит в нашу подготовку, но голову я себе этим не забиваю.

— А забиваете ли себе голову какими-то титулами? К примеру, стать олимпийской чемпионкой?

— Вообще про Олимпиаду сейчас не думаю — сейчас не до нее. Впереди ведь чемпионат мира.

Ласицкене готова уехать в другую страну. Она осталась без Рио-2016 и теперь опасается за Токио-2020