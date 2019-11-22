Мария Ласицкене: «Шляхтин и его команда должны покинуть занимаемые посты в ВФЛА»

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене считает, что президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин должен окончательно покинуть занимаемую должность. В Instagram она выложила открытое письмо.

«Министру спорта РФ и главе ОКР

Уважаемый Павел Анатольевич,

ВФЛА в нынешнем формате и составе спасут лишь резкие меры: от скорейших внеочередных выборов, нового устава, глобального пересмотра всей структуры, вплоть до лишения государственной аккредитации. В России есть удачный опыт боксеров, паралимпийцев, изменивших все и за более короткие сроки. Никаких «подождем до окончания расследования» или «назначим пока кого-то из заместителей» не должно быть. Новая команда, задача которой была вывести нас из допингового кошмара, оказалась ничем не лучше старой. А в чем-то даже хуже. Шляхтин и его команда должны незамедлительно покинуть занимаемые посты и больше никогда не возвращаться. И я буду добиваться этого. С вашей поддержкой или без.

Уважаемый Станислав Алексеевич,

После весеннего заседания Совета при президенте РФ по развитию физ. культуры и спорта глава государства утвердил перечень поручений. В одном из них ОКР рекомендовано в срок до 2 декабря принять исчерпывающие меры по восстановлению членства ВФЛА в ИААФ. Как член комиссии атлетов ВФЛА я надеюсь на то, что ОКР опубликует в открытом доступе информацию о том, что было сделано вашей организацией в этом направлении за последние полгода. Думаю, что атлеты имеют право знать, как им помогают.

Уважаемые Павел Анатольевич и Станислав Алексеевич,

Вы регулярно говорите, что спортсмен — самая важная часть олимпийского движения и спорта в целом. Пришел тот момент, когда необходимо это наглядно продемонстрировать не на словах, а на деле. Наша легкая атлетика в агонии и медлить больше нельзя. Мы уже потеряли 4 года. Чистые атлеты все ещё беззащитны и не уверены в том, что завтра они получат возможность выступать. В российской легкой атлетике, как и в стране в целом, есть много достойных и думающих людей, которые хотят и могут что-то изменить. Поэтому не стоит ссылаться на то, что у нас некому будет заменить Шляхтина и его команду. Это неправда. Тоже самое относится и к разговорам о невозможности заменить тренеров, чьи «методы» всем прекрасно известны, а они продолжают работать в сборной.

Очень надеюсь на то, что мы все-таки плывем с вами в одной лодке и действительно хотим перемен».