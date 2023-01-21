Ласицкене: «Вопрос, буду ли я в этом сезоне выступать на международных стартах, очень сложный для меня и вводит в ступор»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене оценила перспективы выступить на международных стартах в этом сезоне.

«Вопрос о том, буду ли я в этом сезоне выступать на международных стартах, очень сложный для меня и вводит в ступор. Пока ничего непонятно, сейчас я просто прихожу на тренировки и делаю то, что говорит мой тренер. И я знаю, что в любой момент, как только нас выпустят, должна быть готова», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Главным легкоатлетическим стартом 2023 года станет чемпионат мира, который пройдет в Будапеште с 19 по 27 августа.

В марте 2022 года Европейская легкоатлетическая ассоциация запретила россиянам заявляться на турниры под своей эгидой.