Мария Ласицкене - о рекорде сезона: "Должна признаться, это было проще, чем я думала"

Россиянка Мария Ласицкене призналась, что лучший результат сезона в мире дался ей проще, чем она думала. В четверг она выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в Осло, преодолев планку на высоте 2,01 метра

– Должна признаться, это было проще, чем я думала, – цитирует ТАСС Ласицкене. – Даже погода выдалась отличная, выглянуло солнце. Конечно, нелегко прыгать в одной зоне с прыгунами с шестом, но я справилась, не спрашивайте меня о технических нюансах, тренеру тут виднее. Я просто счастлива, что вернула себе лучший результат сезона в мире.

Ласицкене победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло