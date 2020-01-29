Мария Ласицкене: «Нынешнему руководству ВФЛА нельзя доверить восстановление»

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене отметила, что нынешнее руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) должно быть отстранено от контактов со Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics), так как ему нельзя доверить процесс восстановления членства.

— Я в ярости от того, что на тот момент министр спорта Павел Колобков и нынешний глава ОКР Станислав Поздняков проигнорировали все обращения легкоатлетов по поводу команды Дмитрия Шляхтина, которая продолжает руководить ВФЛА, — цитирует «РИА Новости» Ласицкене. — Вопросы всех открытых писем так и остались без ответа. Сегодняшнее решение AIU — это их зона ответственности и их вина. Считаю, что (и.о. главы ВФЛА) Юлия Тарасенко и все остальные работники ВФЛА должны быть незамедлительно отстранены от любых контактов с World Athletics и другой деятельности.

Письмо, которое в ближайшее время World Athletics пришлет новому министру спорта Олегу Матыцину и ВФЛА, а, самое главное, реакция на это письмо — последний шанс вернуть российских легкоатлетов на международную арену и возобновить процесс восстановления ВФЛА. Доверить этот шаг нынешним руководителям федерации нельзя.