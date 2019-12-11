Мария Ласицкене: «Не собираюсь лезть во власть»

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене в ответ на предложение министра спорта России Павла Колобкова принять участие в формировании руководящего состава Всероссийской федерации легкой атлетики заявила, что не собирается идти во власть.

— Я действительно общалась по телефону с министром спорта, но было это полмесяца назад, так что о его предложении узнала только из СМИ, — цитирует Ласицкене ТАСС. — По замыслу Колобкова, я должна буду тренироваться и прыгать, доказывать международным чиновникам, что я чистая и еще формировать руководство ВФЛА? А чем будут заниматься остальные? Повторюсь, я не собираюсь лезть во власть, я хочу, чтобы люди добросовестно и честно работали на своих должностях, именно для развития легкой атлетики и для спортсменов, а не для своих личных интересов.

Никто не будет ругать руководство, если оно хорошо работает. Но мне нравится идея с привлечением атлетов к выбору руководства ВФЛА и работе в федерации, надеюсь, она будет воплощена в жизнь и уже в ближайшее время у спортсменов появится право голоса. Комиссия атлетов ВФЛА может выбрать кандидатуру из числа закончивших карьеру более десяти лет назад, это важно, с учетом перепроверок проб. И этот человек будет представлять спортсменов в ВФЛА — голосовать, задавать наши вопросы и получать на них ответы, решать напрямую с федерацией возникающие у спортсменов проблемы, своего рода представитель профсоюза легкоатлетов.

А для этого надо менять нынешний устав ВФЛА. А просто так сидеть и смотреть, как очередной президиум соглашается с нелогичными вариантами в обход нормальных идей, никто из адекватных спортсменов не захочет.