Мария Ласицкене нашла пользу в поражении после 18 побед подряд

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала выступление на матче Европа — США в Минске. Спортсменка преодолела планку на высоте 1,98 и заняла третье место, уступив украинкам Юлии Левченко (2,02) и Ирине Геращенко (1,98). Ласицкене прервала серию из 18 побед подряд. По ее словам, это добавит ей спортивной злости.

— Наверное, это должно было произойти. И ничего плохого сегодня не случилось, — цитирует ТАСС Ласицкене. — 1,98 м я сумела взять с третьей попытки и показала, что у меня есть характер. Но теперь у меня появилась злость и понимание, что ты — никто, и надо работать дальше.

Отразился ли на моем сегодняшнем результате мой статус посла соревнований со всеми вытекающими из этого последствиями? Если я скажу нет, то это будет неправда. Потому что мне здесь очень много внимания уделяется.

И как бы я не старалась себя держать, в меня вселялась излишняя уверенность в себе. Приходилось на протяжении двух вечеров говорить самой себе, что я никто в этом мире, и надо все это забыть. Но не все получилось, как видите.