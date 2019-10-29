Мария Ласицкене: «Надо брать пример с бокса, там болеют за свой спорт»

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене после вручения призов от Федерации бокса России за победу на чемпионате мира рассказала об эмоциях от сезона и сказала, что она не конфликтует с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики.

— Эмоции до сих пор переполняют. Это был невероятный, яркий и тяжелый сезон, хочется лечь и забыть, кто я, выключиться. Мы с Геннадием Гариковичем [Габриляном] выполнили все, о чем мечтали, и о чем боялись подумать. Я впервые в истории стала трехкратной чемпионкой мира, выиграла Военные игры. Признана лучшей легкоатлеткой Европы. Да, эта премия позиционируется как «наконец-то!», но на деле я спокойно к этому отношусь. Главное — результат, остальное бонус. Было приятно провести время в Таллине со всеми, было много внимания. Иногда это нужно. Это хороший знак для российской легкой атлетики, светлое пятно. Все это прибавляет сил. И, конечно, сегодняшнее событие — просто праздник, даже слезы на глазах. Очень разные чувства, и неудобно, и очень приятно. Первая мысль была: «Спасибо огромное, но я не могу принять такой подарок». Это ответственно. И мы с Анжеликой решили, что будет правильнее разделить между всеми спортсменами, кто был в Дохе.

— Можно ли ожидать теперь вашего боя или показательных боксерских тренировок? Перчатки же подарили.

— (смеется) Много сил отдано уже легкой атлетике. Но то, что мы будем дружить, — это точно! Поддержка от нас точно обеспечена. Будем дружить семьями. Хочу сказать спасибо руководству Федерации бокса России. Люди болеют за свой спорт, это то, с чего надо брать пример.

— На церемонии присутствовала вице-президент ВФЛА Юлия Тарасенко. Это можно считать примирением?

— Примирением с кем? А я ни с кем не ссорилась. Только могу выделить, что как я понимаю, она была как приглашенный гость. Все это — инициатива исключительно Федерации бокса России.

— Получили ли вы поддержку от спортивных чиновников после вашего поста в Instagram?

— Не знаю. Мне было важно высказаться. Кто-то поддерживает, кто-то просто не может выразить поддержку по определенным причинам... У каждого свое мнение, это нормально. Я хотела высказать свое и сделала это. (Дмитрий Кузнецов)