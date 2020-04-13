Мария Ласицкене: «Надеюсь, в новой комиссии акцент будет сделан именно на позиции действующих спортсменов»

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене надеется на то, что у новой комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики будет право голоса и право на свое мнение в федерации.

— Надеюсь, в новой комиссии акцент будет сделан именно на позиции действующих спортсменов и у них будет право голоса и право на свое мнение, — цитирует Ласицкене РИА «Новости». — Я для себя эту тему уже закрыла, так что даже не вникала, как там все проходило.

Президиум ВФЛА ранее утвердил положение о комиссии спортсменов и принял решение провести процедуру выдвижения кандидатов в состав комиссии. Позднее стало известно, что Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и Сергей Литвинов решили не участвовать в предстоящих выборах, а Радион Гатауллин отказался от должности руководителя комиссии спортсменов ВФЛА.

По итогам голосования в комиссию вошли двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, а также Татьяна Чебыкина, Тимофей Чалый, Андрей Минжулин, Олег Григорьев, Андрей Сафронов, Мария Аглицкая, Дженнифер Акиниймика и Марк Бурдин.