Мария Ласицкене: «Меня подстегнули результаты девочек из Украины»

Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, победившая на «Битве полов» с лучшим результатом в мире, осталась довольна своим выступлением. Сегодня россиянка прыгнула на 2,04 м.

— Меня подстегнули результаты девочек из Украины на турнире в Карлсруэ, — призналась Ласицкене. — Юля Левченко прыгнула 2 м, Ярослава Могучих — 2,02 м. А ведь я должна была прыгать там. Надеюсь, в самое ближайшее время мы увидимся с ними в секторе.

Что касается сегодняшних прыжков, то я довольна. Соревнования были организованы на высочайшем уровне. На 2,07 м прыжки не получились, но это ведь только первый старт в сезоне. (Владимир Иванов)

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