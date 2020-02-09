Мария Ласицкене: «Люди из команды Шляхтина не помогают, а только ухудшают ситуацию»

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что сомневается в целесообразности проведения выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) 28 февраля.

Отчетно-выборная конференция ВФЛА должна пройти 28 февраля в Москве. На данный момент управлением делами федерации занимается рабочая группа ОКР.

— Есть смысл, чтобы группа ОКР работала до конца, до осени, когда пройдет следующая выборная конференция, чтобы люди из команды господина Шляхтина, которые очень хотят продолжать работать, поняли, что они, к сожалению, не помогают, а только ухудшают ситуацию, — цитирует «РИА Новости» Ласицкене. — Я считаю, что есть смысл, чтобы нас курировали, чтобы у нас был шанс попасть на Олимпиаду. У группы есть обязательства и желание помочь нам, поэтому я сомневаюсь в целесообразности проведения выборов.