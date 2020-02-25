Мария Ласицкене: «Коронавирус ставит под угрозу летние легкоатлетические старты»

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, победившая на чемпионате России в помещении, высказала мнение, что вспышка вызванного коронавирусом заболевания может отрицательно сказаться на проведении в летнем сезоне различных международных легкоатлетических турниров.

В связи с коронавирусом был отменен чемпионат мира в помещении, который должен был пройти 13-15 марта в китайском Нанкине. Также было перенесено множество различных турниров в других видах спорта, под угрозой стоит проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио.

— Наверное, уже можно об этом волноваться, потому что, как я понимаю, страны Шенгенской зоны уже начинают ограничивать выдачу виз в связи с коронавирусом. Непонятно, какая тогда будет подготовка вообще, какими будут летние старты. Теперь мы уже все под каким-то большим вопросом, -цитирует ТАСС Ласицкене.