Мария Ласицкене: «Если выиграю Олимпиаду, но с плохим результатом, буду недовольна»

Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене в интервью «СЭ» откровенно ответила на вопросы о мировом рекорде, критике руководства федерации и планах на декретный отпуск.

— По ходу сезона сложилось впечатление, что вы устали: если в конце июня вы прыгали на 2,06, то в конце июля — 1,94-2,00.

— Мне кажется, все немного разбаловались. Быть стабильной — это тоже отлично. Когда я прыгаю 2 метра, люди разводят руками и спрашивают, что случилось. Но послушайте, 2 метра — это 2 метра. Когда я на одном из стартов победила с результатом 1,94, мне звонили с вопросом, все ли у меня в порядке. На минуточку, 1,94 — это норматив мастера спорта международного класса, то есть тоже неплохой результат. Главное, мне теперь самой не начать думать, как все. Ведь бывают дни, когда прыжки — не самые лучшие, но нужно быть благодарной хотя бы за то, что ты здорова и ты победила.

— Что для вас важнее: установить мировой рекорд или выиграть Олимпиаду?

— Для меня на первом месте результат, то есть личный рекорд. Если я выиграю, но с плохим результатом, буду недовольна.

— А если вы прыгнете на мировой 2,10, а кто-то — 2,11 и заберет золото?

— Отлично, буду рада личному достижению. Но пройдет день, и начну переживать: блин, почему же я 2,12 не прыгнула?! (Наталья Марьянчик)

Мария Ласицкене: «Не жалею, что выступила против руководства федерации. Я сказала правду»