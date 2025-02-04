Чемпионка России Кочанова о юниорских соревнованиях: «Никто ни с кем не дружил, не разговаривал»

Лучшая легкоатлетка России 2024 года по мнению ВФЛА прыгунья в высоту Мария Кочанова в интервью после победы на турнире «Битва полов», который она выиграла с результатом 195 сантиметров, рассказала «СЭ» о токсичности обстановки в секторе высоты, когда она прыгала по юниоркам.

— Сейчас оглядываюсь на себя четыре года назад, сравниваю — совсем разное отношение к соревнованиям, среда, иные люди. Когда мы были маленькие, не возникало мыслей, что нам нечего делить за пределами сектора и нужно не забывать оставаться в первую очередь человеком. Сейчас я лояльно отношусь ко всем соперницам, у меня нет пренебрежения. Как мне кажется, я никогда себя так не вела, но внутренние ощущения в секторе были скорее негативные. В женской среде это с детства. Тебя с кем-то сравнивают, постоянно что-то говорят, но это не подстегивает, а задевает, особенно в момент становления самооценки. Потом понимаешь, что все это ерунда.

— Можно сказать, что в твоем поколении юниорский сектор высоты был токсичным?

— Да, вполне. У нас никто ни с кем не дружил, не разговаривал, все были сами по себе, все отдельно. Никто ни с кем особо не здоровался, никто никого не поздравлял. Сейчас мы выросли, и все совсем по-другому себя ведут, разговаривают, общаются. Вот, допустим, в Челябинске Кристина Королева прыгнула в 1,96, обыграла меня. Я была искренне за нее рада, побежала ее обнимать, потому что это нереально круто, когда ты видишь со стороны, как человек работает. У него травмы, еще какие-то сложности, а он из них выбирается и реализуется. И ты радуешься именно этому моменту. Я стараюсь сейчас настраивать себя в том ключе, что соперничаю с собой и планкой, а другие девушки двигаются в своем темпе роста результатов.