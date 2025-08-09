Легкая атлетика
9 августа, 22:13

Кочанова призналась, что ждет возвращения Ласицкене: «Очень бы хотелось с ней посоревноваться»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Чемпионка России 2025 года в прыжках в высоту Мария Кочанова заявила, что надеется на возвращение олимпийской чемпионки Марии Ласицкене в спорт.

«Мне очень бы хотелось с Машей посоревноваться на том уровне, на котором я нахожусь сейчас. Одна из наших детских мечт, когда ты смотришь по телевизору Олимпиаду, чемпионаты мира и видишь, как она, Анжелика Сидорова показывают какие-то запредельные результаты», — цитирует Кочанову ТАСС.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Казани с 7 по 10 августа.

Источник: ТАСС
  • ромб

    Нам бы тоже хотелось! Ласицкене вообще уже год как нигде нету, только языком болтает не по делу!!

    12.08.2025

  • iipetroff

    Кочанова выиграла ЧР с результатом 1.94, совсем скромно. Ласицкене успела выиграть всё, что можно. Могла бы прыгать дальше, но в 32 года имеет право подумать о других приоритетах.

    10.08.2025

  • Александр Иванов

    девочка, ты о чем ? , ты бы еще о Стефке Костадиновой вспомнила. литовке уже скоро 40 лет.. вот что бывает, когда живешь в телефоне

    09.08.2025

