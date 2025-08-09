Кочанова призналась, что ждет возвращения Ласицкене: «Очень бы хотелось с ней посоревноваться»

Чемпионка России 2025 года в прыжках в высоту Мария Кочанова заявила, что надеется на возвращение олимпийской чемпионки Марии Ласицкене в спорт.

«Мне очень бы хотелось с Машей посоревноваться на том уровне, на котором я нахожусь сейчас. Одна из наших детских мечт, когда ты смотришь по телевизору Олимпиаду, чемпионаты мира и видишь, как она, Анжелика Сидорова показывают какие-то запредельные результаты», — цитирует Кочанову ТАСС.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Казани с 7 по 10 августа.