Марии Ласицкене исполнилось 27 лет

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене 14 января отмечает день рождения. Ей исполнилось 27 лет.

В 2019 году Ласицкене стала спортсменкой года по версии ВФЛА. Прыгунья в высоту выиграла 22 турнира за год, включая чемпионат Европы в помещении, чемпионат мира и финал «Бриллиантовой лиги».

Ласицкене стала первой и единственной в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжке в высоту, а также единственной четырехкратной победительницей общего зачета «Бриллиантовой лиги».