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Марии Ласицкене исполнилось 27 лет

08:52
Мария Ласицкене. Фото Reuters
Мария Ласицкене. Фото Reuters
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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене 14 января отмечает день рождения. Ей исполнилось 27 лет.

В 2019 году Ласицкене стала спортсменкой года по версии ВФЛА. Прыгунья в высоту выиграла 22 турнира за год, включая чемпионат Европы в помещении, чемпионат мира и финал «Бриллиантовой лиги».

Ласицкене стала первой и единственной в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжке в высоту, а также единственной четырехкратной победительницей общего зачета «Бриллиантовой лиги».

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