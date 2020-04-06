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Допинг

Маргарита Пахноцкая: «Критерии ВФЛА жесткие, но это право нового руководства»

09:09
Маргарита Пахноцкая. Фото РУСАДА
Маргарита Пахноцкая. Фото РУСАДА
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Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая поделилась мнением об антидопинговых критериях, установленных ВФЛА.

По этим критериям будут формироваться составы рабочих органов организации и составы сборных национальных команд.

— Критерии ВФЛА разработала самостоятельно, — приводит слова Пахноцкой ТАСС. — Они жесткие, но это право нового руководства. Важно, чтобы это было законно, регламентировалось необходимыми документами, а спортсмены и специалисты были заранее уведомлены об этом. Важно, чтобы это было юридически подкреплено.

С ноября 2015 года членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8167279

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