Маргарита Пахноцкая: «Критерии ВФЛА жесткие, но это право нового руководства»

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая поделилась мнением об антидопинговых критериях, установленных ВФЛА.

По этим критериям будут формироваться составы рабочих органов организации и составы сборных национальных команд.

— Критерии ВФЛА разработала самостоятельно, — приводит слова Пахноцкой ТАСС. — Они жесткие, но это право нового руководства. Важно, чтобы это было законно, регламентировалось необходимыми документами, а спортсмены и специалисты были заранее уведомлены об этом. Важно, чтобы это было юридически подкреплено.

С ноября 2015 года членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено.