Марафонка Александрова после Лондона намерена выступить в Санкт-Петербурге

Одна из сильнейших российских марафонок в любительском статусе Дина Александрова после неплохого результата в Лондоне (2:31.41) рассказала «СЭ», что намерена улучшить личный рекорд на марафоне «Белые ночи» в Санкт-Петербурге 5 июля этого года.

— Хочу вернуться на «Белые ночи» в Питер. Это мой первый марафон, там отличная поддержка, бежать нужно ночью. Следующий марафон хочу сделать там. Пока еще не говорила с организаторами, но заявку отправила, — призналась спортсменка.

— 2:27 там показать реально?

— Реально. Главное, чтобы не получилось, как в прошлом году, когда многие провалились на второй половине дистанции, может быть из-за влажности или жары. Но я попытаюсь. Там, надеюсь, будут пейсмейкеры и сильные соперницы. Например, Луиза Дмитриева обычно всегда бежит на результат. Если мы с девчонками договоримся и пейсмейкеры будут заряжены на 2:27—2:26, то я готова поддержать такой бег.

— Рекорд России в марафоне — 2:20.47. Это реально для тебя?

— Да, это реально. Есть быстрые трассы и если в наличии все необходимое — экипировка, обувь, питание, условия, спонсоры и есть полгода на подготовку — то это реально. А 2:27, я думаю, я могу бежать и сейчас. Ну, другие девчонки бегут. Я в Кении насмотрелась на них и знаю — я не хуже и по технике, и по результатам, и на тренировках. У них тоже спонсоров нет, но бегут. Значит и мы можем. Многие говорят — ой, да там в Европе какие-то новые допинги. Но я видела, как люди пашут, я на стадионе в Кении этих же людей видела, как они все это делают, понимая, что надо просто работать, все возможно, все реально.