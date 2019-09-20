Мамина приглашена на чемпионат мира по легкой атлетике

Россиянка Алена Мамина приглашена Международной ассоциацией легкоатлетических федераций на чемпионат мира в Катар, сообщает Rusathletics. Спортсменка будет выступать в соревнованиях по бегу на 400 метров.

В связи с тем, что в некоторых видах программы отдельные квалифицировавшиеся на ЧМ спортсмены по разным причинам не смогут принять участие в турнире, ИААФ направила индивидуальные приглашения ряду спортсменов.

Еще одна приглашенная россиянка Полина Миллер пробежит 200-метровку. Всего на чемпионате мира примут участие 30 легкоатлетов из России.