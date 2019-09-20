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Мамина приглашена на чемпионат мира по легкой атлетике

17:48

Россиянка Алена Мамина приглашена Международной ассоциацией легкоатлетических федераций на чемпионат мира в Катар, сообщает Rusathletics. Спортсменка будет выступать в соревнованиях по бегу на 400 метров.

В связи с тем, что в некоторых видах программы отдельные квалифицировавшиеся на ЧМ спортсмены по разным причинам не смогут принять участие в турнире, ИААФ направила индивидуальные приглашения ряду спортсменов.

Еще одна приглашенная россиянка Полина Миллер пробежит 200-метровку. Всего на чемпионате мира примут участие 30 легкоатлетов из России.

Дополнительная информация

http://rusathletics.info/113192

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