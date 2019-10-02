Мама украинки Магучих объяснила отказ дочери бороться с Ласицкене за золото ЧМ

Мама украинки Ярославы Магучих Ольга рассказала, почему ее дочь не стала бороться за золото ЧМ в Дохе с россиянкой Марией Ласицкене.

Обе спортсменки взяли высоту 2,04 метра. Ласицкене выиграла по количеству попыток. Магучих могла продолжить борьбу на следующей высоте, но не стала этого делать.

— ?Когда Ярослава взяла высоту, все дома кричали. Все «прилипли» к экрану тогда. Потом в интернете еще пересматривали кадры прыжка. Всех переполняли сумасшедшие эмоции. Да и сама Ярослава не ожидала такого результата, — приводит слова Магучих fakty.ua. — Не думаю, что ей стоило прыгать дальше. Было видно, что она устала. Просто почувствовала, что надо остановиться. К тому же и погодные условия не очень простые. Ярослава говорит, что там жара в 45 градусов. На улице никто не гуляет почти — либо в гостинице сидят, либо на стадионе.