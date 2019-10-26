Магучих выиграла премию «Восходящая звезда»

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла премию Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) «Восходящая звезда», информирует сайт организации.

На прошедшем в Дохе чемпионате мира 18-летняя спортсменка завоевала серебро, уступив лишь россиянке Марии Ласицкене, которая признана лучшей легкоатлеткой года в Европе.

У мужчин премию «Восходящая звезда» получил немецкий десятиборец Никлас Каул. Лучшим легкоатлетом года стал норвежец Карстен Вархольм. На ЧМ в Дохе он выиграл золото в беге на 400 метров с барьерами.