Магучих с рекордом Украины выиграла турнир в Банске-Быстрице
09:23
Ярослава Магучих стала победителем взрослого легкоатлетического турнира по прыжкам в высоту в помещении в Банске-Быстрице (Словакия).
19-летней украинке покорился результат в два метра и шесть сантиметров, что является рекордом страны и лучшим результатом среди юниоров с 2006-го года.
Второе место заняла еще одна представительница Украины Юлия Левченко (201 см).
Ярослава Магучих — победитель Юношеской Олимпиады, чемпионата мира и Европы.
WOW— World Athletics (@WorldAthletics) February 2, 2021
2.06m WL and national record for Yaroslava Mahuchikh.
Highest EVER by a teenager and highest indoors since 2006.
MIND BLOWN? #WorldIndoorTour pic.twitter.com/ImdImlItlz
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю