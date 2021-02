Магучих с рекордом Украины выиграла турнир в Банске-Быстрице

Ярослава Магучих стала победителем взрослого легкоатлетического турнира по прыжкам в высоту в помещении в Банске-Быстрице (Словакия).

19-летней украинке покорился результат в два метра и шесть сантиметров, что является рекордом страны и лучшим результатом среди юниоров с 2006-го года.

Второе место заняла еще одна представительница Украины Юлия Левченко (201 см).

Ярослава Магучих — победитель Юношеской Олимпиады, чемпионата мира и Европы.

2.06m WL and national record for Yaroslava Mahuchikh.



Highest EVER by a teenager and highest indoors since 2006.



