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Магучих с рекордом Украины выиграла турнир в Банске-Быстрице

09:23
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Ярослава Магучих стала победителем взрослого легкоатлетического турнира по прыжкам в высоту в помещении в Банске-Быстрице (Словакия).

19-летней украинке покорился результат в два метра и шесть сантиметров, что является рекордом страны и лучшим результатом среди юниоров с 2006-го года.

Второе место заняла еще одна представительница Украины Юлия Левченко (201 см).

Ярослава Магучих — победитель Юношеской Олимпиады, чемпионата мира и Европы.

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