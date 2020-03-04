Лысенко сменил российского адвоката на швейцарского

Прыгун в высоту Данил Лысенко сменил адвоката. Сейчас россиянин сотрудничает со швейцарскими юристами.

Лысенко в августе 2018 года был временно отстранен от участия в турнирах из-за пропуска допинг-тестов. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) выявила факты возможной подделки документов, к которой могли быть причастны чиновники Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

— Ко мне обратились с просьбой представлять интересы Данила Лысенко лишь в феврале прошлого года, когда вся история с той самой пресловутой справкой уже не только состоялась, но и была фактически расследована независимым легкоатлетическим органом (AIU) и Данила стали вызывать туда на устные допросы, предлагая самому признать нарушение, — цитирует ТАСС Артема Пацева, работавшего с Лысенко. — В конце июля 2018 года, когда Данилу было предъявлено обвинение в нарушении правил предоставления информации о местонахождении (кстати, речь вовсе не идет и никогда не шла о «трех пропущенных тестах», как почему-то сообщили наши СМИ), его никто из профессиональных юристов не представлял, и, видимо, это тоже сыграло свою роль в том, сколько ошибочных решений было принято спортсменом и его окружением в то время. Через несколько дней, когда Лысенко временно отстранили от спорта, к его защите подключили известного американского юриста Пола Грина, о чем и сам Данил говорил неоднократно в своих интервью. В конце января прошлого года Пол отказался от дальнейшей работы по «делу Лысенко», и через непродолжительное время его заменил я.

Мы с Данилом неоднократно в течение года выезжали на допросы в AIU. Раскрывать каких-то подробностей до окончания всего разбирательства, конечно, не имею права, но могу сказать только одно: к ноябрю прошлого года удалось убедить Данила в необходимости полного и безусловного сотрудничества с AIU, что дало мне возможность вступить c AIU в активные переговоры относительно снижения срока санкции. Однако с конца февраля этого года «делом Лысенко» занимаются, по моей информации, адвокаты из одной швейцарской компании.

Я безуспешно пытался связаться с Лысенко для обсуждения вопросов дальнейшего взаимодействия с AIU. В какой-то момент мне лишь пришло уведомление от швейцарских юристов о том, что их компания теперь занимается этим делом.

Это дело по большому счету, кроме головной боли, ничего особенно не принесло. Напротив, у многих сложилось неверное впечатление, что я работал с Лысенко с самого начала всей этой истории и чуть ли не был вовлечен в махинации со справками. Но это совершенно не так.