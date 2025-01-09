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Лысенко победил на «Рождественских стартах» спустя 56 дней после удаления аппендикса

Евгений Козинов
Корреспондент
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Прыгун в высоту Данил Лысенко рассказал, что участвовал на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге спустя 56 дней после операции по удалению воспалившегося аппендикса.

«У нас самая основная тренировочная работа была в октябре на сборе в Сочи. Я его полностью отработал и был очень доволен собой. 11 ноября в Новогорске начинался очередной сбор, и ночью 11-го у меня появились сильные боли в животе. На следующий день меня госпитализировали с острым аппендицитом и в этот же день сделали операцию.

Месяц после этого я вообще не тренировался. Очень обидно, что вся октябрьская тренировочная работа практически пошла насмарку. Да, у меня было время немного восстановиться, но всего удалось сделать только три технических тренировки до Екатеринбурга. Поэтому 2,25 — нормальный результат, хотя на тренировках я эту высоту спокойно прыгаю и даже не задумываюсь об этом», — цитирует ТАСС Лысенко.

Лысенко победил на турнире в Екатеринбурге с результатом 2,25 метра. Второе место занял Степан Веткин (2,22), третье — Илья Иванюк (2,18).

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Данил Лысенко
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