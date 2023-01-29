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29 января, 18:44

Лысенко обыграл Ласицкене на турнире по прыжкам в высоту «Битва полов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Данил Лысенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпион мира Данил Лысенко одержал победу на турнире прыгунов в высоту «Битва полов», который проходит в Москве.

25-летний спортсмен взял высоту 2,31 метра и набрал 1 188 очков.

Второе место заняла олимпийская чемпионка Мария Ласицкене, которая сумела прыгнуть на 1,93 м (1 150 очков). Третьей стала Дарья Слепова (1,90 м, 1 121).

Первые места в «Битвах полов» 2019, 2020 и 2021 годов занимала Ласицкене. В «Битве полов» — 2018 победу одержал Лысенко, в 2022 году выиграл Иванюк.

Источник: https://tass.ru/sport/16912699
Данил Лысенко
Мария Ласицкене (Кучина)
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