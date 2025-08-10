Лимонов и Аплачкина стали победителями чемпионата России в беге на 1500 метров

На чемпионате России по легкой атлетике состоялись финальные забеги на 1500 метров.

У мужчин победу с результатом 3.40,74 одержал Егор Лимонов. Вторым в забеге стал белорус Вячеслав Скудный (3.40,81), поэтому серебро отдали Сергею Дубровскому (3.41,24), который финишировал третьим, а бронза у Максима Шелиха (3.41,30).

У женщин золотую медаль выиграла Светлана Аплачкина (4.06,59). Второй стала Лилия Мендаева (4.06,83), третьей — Мария Прохорец (4.06,88).

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Казани с 7 по 10 августа.