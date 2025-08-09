Легкоатлетку Ермакову госпитализировали после финиша в чемпионате России

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Руслан Мащенко сообщил о госпитализации легкоатлетки Марии Ермаковой после забега на 10 000 метров в чемпионате России.

Ермакова стала победительницей забега. Она пересекла финиш и потеряла сознание.

«С Ермаковой сейчас решаем, ее увезли в больницу», — цитирует Мащенко РИА «Новости».

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Казани с 7 по 10 августа.