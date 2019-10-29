Легкоатлетки Ласицкене и Сидорова поделились подаренными 10 миллионами рублей с напарниками по сборной

Российские чемпионки мира Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова рассказали, что поделятся деньгами, которыми их премировала Федерация бокса России за успешное выступление на чемпионате мира по легкой атлетике.

— Мы решили разделить, так скажем, призовой фонд, между всеми участниками чемпионата мира в Дохе. Как нам кажется, это правильно. Идея пришла в голову сразу, обсудили с Анжеликой и приняли это решение, — рассказала Ласицкене после награждения.

По окончании чемпионата мира муж Ласицкене Владас Ласицкас заявил, что Всероссийская федерация легкой атлетики ограничилась призом в виде «смс и букета», поставив в пример Федерацию бокса России. После этого ФБР решила наградить российскую прыгунью в высоту и прыгунью с шестом наряду с чемпионками мира по боксу, которые также получили по 5 миллионов рублей и машину Kia Sportage. (Дмитрий Кузнецов)