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Легкоатлетки Ласицкене и Сидорова поделились подаренными 10 миллионами рублей с напарниками по сборной

12:33
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Российские чемпионки мира Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова рассказали, что поделятся деньгами, которыми их премировала Федерация бокса России за успешное выступление на чемпионате мира по легкой атлетике.

— Мы решили разделить, так скажем, призовой фонд, между всеми участниками чемпионата мира в Дохе. Как нам кажется, это правильно. Идея пришла в голову сразу, обсудили с Анжеликой и приняли это решение, — рассказала Ласицкене после награждения.

По окончании чемпионата мира муж Ласицкене Владас Ласицкас заявил, что Всероссийская федерация легкой атлетики ограничилась призом в виде «смс и букета», поставив в пример Федерацию бокса России. После этого ФБР решила наградить российскую прыгунью в высоту и прыгунью с шестом наряду с чемпионками мира по боксу, которые также получили по 5 миллионов рублей и машину Kia Sportage. (Дмитрий Кузнецов)

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