Легкоатлетка Сидорова сообщила о планах по восстановлению после олимпийского сезона

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова рассказала, что собирается заняться физическим восстановлением после олимпийского сезона.

«Сегодня понедельник, прошел ровно месяц с моего заключительного старта, а это значит, что пора.

Последний год выжал из меня все соки без остатка, поэтому впереди огромная работа по восстановлению. Будем считать, что за этот месяц я восстановилась эмоционально, но физическая реабилитация только впереди.

Чтобы забраться вновь на самые большие высоты, нужно сначала сделать огромное количество монотонной работы по восстановлению всех мышц, связок, травм, мелких и не очень, так что пожелайте мне удачи, потому что начинать каждый новый сезон всегда немножко страшно", — написала Сидорова в Instagram.

На Олимпиаде в Токио Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом. В сентябре россиянка победила в финале «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе.