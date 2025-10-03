Легкая атлетика
Сегодня, 10:32

Легкоатлетка Семеня решила прекратить судебную тяжбу по поводу нарушения ее прав

Павел Лопатко

Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня решила прекратить судебный процесс по делу о нарушении ее прав, сообщает AP со ссылкой на адвоката двукратной олимпийской чемпионки Патрика Брейчера.

По словам юриста, результат рассмотрения обращения Семени в высшей судебной инстанции оценили как успешный.

В июне 2023 года Семеня выиграла апелляцию в ЕСПЧ по делу о нарушении ее прав из-за запрета участия в соревнованиях легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона. На счету спортсменки два золота Олимпийских игр на дистанции 800 м: в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

ЕСПЧ принял решение в пользу спортсменки. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Семени, а Федеральный суд Швейцарии подтвердил это решение.

Кастер Семеня
