Легкоатлетка Кочанова — о снятии с чемпионата России: «За два дня до вылета мне стало плохо»

Легкоатлетка Мария Кочанова в беседе с «СЭ» раскрыла подробности своего самочувствия перед экстренной операцией в Южно-Сахалинске.

Оказалось, что проблемы со здоровьем начались еще до вылета на Дальний Восток, но прыгунья в высоту решила рискнуть и выступить на чемпионате России.

«С детства я часто болею ангиной. За два дня до вылета мне стало плохо, заболело горло. Решила, что смогу быстро поставить себя на ноги, и действительно справилась. Но на второй или третий день после прилета у меня отек лимфоузел с правой стороны. Подумала: прокапаюсь, попью таблетки — и все пройдет, отпустит. Однако организм никак не отреагировал», — рассказала Кочанова.

Прыгунья призналась, что продолжила тренировки, несмотря на недомогание: «За день до старта решила пропить ибупрофен: он сначала сработал, ничего не болело. Мы сходили на разминку, я побегала и решила: «Ну ничего, вроде бодрячком». Однако вечером того же дня боль стала невыносимой, и спортсменке потребовалась срочная медицинская помощь. Врачи диагностировали абсцесс и провели операцию.