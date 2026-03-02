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2 марта, 13:45

Кочанова — о депрессивном эпизоде накануне сезона: «Думала не о зарплате, а о здоровье»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Одна из сильнейших российских прыгуний в высоту Мария Кочанова в разговоре с «СЭ» призналась, что перед зимним сезоном пережила депрессивный эпизод и обратилась к специалисту.

23-летняя спортсменка заявила, что теперь намерена расставить приоритеты в пользу здоровья, а не результатов любой ценой.

«Мое моральное состояние перед сезоном оставляло желать лучшего. Случился неприятный депрессивный эпизод, и я после него долго отходила. Я даже обратилась к специалисту, и депрессивный эпизод подтвердился. Впервые, сидя в кабинете у врача, я подумала не о том, как мне надо выступать и что зарплата от этого зависит, а о том, что это прежде всего мое здоровье. Я поняла: надо выбрать себя», — поделилась Кочанова.

Легкоатлетка также сообщила, что из-за операции и курса антибиотиков во время зимнего чемпионата России на Сахалине не будет тренироваться около двух недель, а на полное восстановление может потребоваться месяц. О сроках возвращения к соревнованиям пока не сообщается.

Мария Кочанова.«Сижу на полу и реву, говорить не могу». Легкоатлетка Кочанова — о внеплановой операции на Сахалине

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Мария Кочанова
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