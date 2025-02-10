Легкоатлетка Ермакова о задачах на 2025 год: «Цель — рекорд России на 10 000 метров»

Мария Ермакова, установившая 8 февраля новый рекорд России среди молодежи до 23 лет на дистанции 30 000 метров в помещении во время международного турнира «Русская зима» поделилась с «СЭ» планами на 2025 год.

— Последние два сезона о тебе очень много говорят в легкоатлетической среде. Это добавляет дискомфорта?

— Меня это, наоборот, мотивирует на более высокие результаты, на те секунды, которые уже давно не показывали. Хочу, чтобы легкая атлетика была более зрелищной. Внимание не отвлекает, по крайней мере пока. Конечно, это определенный груз ответственности, но я и так всегда стараюсь выкладываться на тренировках. Бывает, что выползаю оттуда буквально на коленках.

— Уже понимаешь, исходя из тех скоростей, которые ты показываешь сейчас, какие нужно видеть ориентиры на лето?

— Да, я уже примерно понимаю, как готовиться, что от себя ожидать. Цель — быстрые секунды на 10 000, новый рекорд России на этой дистанции среди молодежи (32.01,83, Гульшат Фазлитдинова, 2013 год. — Прим. «СЭ»).