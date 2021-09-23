Легкоатлетка Лебедева назвала возможный бойкот Олимпиады из-за санкций «убийством всего спорта»

Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева в интервью «СЭ» высказалась по поводу звучавших требований бойкота Олимпиады 2020 из-за введенных в адрес сборной России санкций. Российские спортсмены выступали в Токио без символов государственной власти.

«Мне лично дискуссия напомнила 1984 год. И это была трагедия для спортсменов. История показала, что бойкот — это путь в никуда, и наступать на те же самые грабли было бы глупо. К тому же сейчас по новым правилам МОК отстраняет от следующих Игр объявившие бойкот страны. Например, за отказ поехать в Токио под запрет на выступление в Пекине попал Национальный олимпийский комитет КНДР. Каждому это не объяснишь. Зато в порыве патриотизма требуют пропустить Олимпиаду. В результате мы пропустили бы не одну, а сразу три-четыре. И ради чего? Это только убило бы весь наш спорт и отбросило бы на десятилетия назад. В легкой атлетике мы и так потеряли целое поколение, а за десять лет мы бы и упустили все, что есть сейчас и в других дисциплинах. Поэтому нам нужно идти на компромиссы с мировым сообществом», — сказала Лебедева.

Отметим, что санкции будут действовать и на Олимпиаде 2022 в Пекине.