Легкоатлетка Кнороз призналась, что ей не понравилась Москва

Чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз рассказала, что ей не понравилась Москва.

«Честно скажу, с Москвой контакт я не нашла, и квартира здесь была куплена для того, чтобы вложить какие-то деньги, — цитирует ТАСС Кнороз. — Квартиру всегда можно продать, она не привязывает тебя к месту. Хотя я тут поняла недавно, что мне очень нравится район Куркино. Я там погуляла, смотрю, как здорово, здесь я бы, наверное, хотела жить».

25-летняя спортсменка является уроженкой Санкт-Петербурга. В 2023 году она стала чемпионкой России, показав результат 4,62 м.