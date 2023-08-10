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Сегодня, 15:19

Легкоатлетка Феофанова считает, что Исинбаева не связывает свою жизнь с Россией

Виктория Кравченко
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Елена Исинбаева.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Прыгунья с шестом Светлана Феофанова рассказала, что думает о будущем двукратной чемпионки Игр Елены Исинбаевой.

«Мне кажется, у Лены плохие советники. В нынешней ситуации выдать вот такой пост, еще и на испанском языке... Наверное, она не связывает свою дальнейшую жизнь с Россией», — цитирует Феофанову Sports.ru.

Ранее Исинбаева сказала, что воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, имеют номинальный характер.

В конце июня Международный олимпийский комитет (МОК) инициировал расследование в отношении 41-летней Исинбаевой и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, которые являются членами организации.

17 июля Исинбаева сообщила, что продолжит работу в МОК с сентября 2023 года.

27 июля глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Исинбаева самоустранилась от своих обязанностей члена исполкома ОКР в последние два года. Позже он сообщил о невозможности исключения Исинбаевой из исполкома.

Источник: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/dalniyles/3179640.html
Елена Исинбаева
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