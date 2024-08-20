Легкоатлетка Ермакова рассказала, почему ее чаще других спортсменов проверяют на допинг

Бронзовый призер чемпионата России в беге на 10 000 м Мария Ермакова прокомментировала внимание к себе антидопинговых служб.

«Я не удивлена тем, что меня стали так часто проверять. Это связано с тем, что в этом году у меня результаты начали стремительно расти, и буквально после каждого старта теперь приходится сдавать пробы. Но в этом я не вижу никаких проблем, пусть проверяют, мне скрывать нечего. Все хорошо», — цитирует Ермакову ТАСС.

21-летняя Ермакова за 7 месяцев 2024 года 8 раз проходила проверку Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Это наивысший показатель среди всех отечественных спортсменов.