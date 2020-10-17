Легкоатлетка Еремина участвовала в соревнованиях во время дисквалификации

Призер чемпионатов России в прыжках с шестом Людмила Еремина, которая была дисквалифицирована на два года за запрещенный препарат кломифен, нарушила условия дисквалификации и участвовала в чемпионате России по эстафетному бегу в период временного отстранения. Еремина сдала положительную допинг-пробу еще осенью прошлого года, причем тестирование произошло по линии Международной федерации пожарно-прикладного спорта, где Людмила также является мастером спорта международного класса. После этого она была временно отстранена, а 5 октября РУСАДА объявила о дисквалификации на два года — с 20 ноября 2019 года до 19 ноября 2021 года.

Однако 22 сентября 2020 года Еремина принимала участие в чемпионате России по эстафетному бегу. Она бежала первый этап (100 м) в шведской эстафете за сборную Иркутской области и стала серебряным призером. Протокол об этом есть на сайте ВФЛА.

Особенность ситуации в том, что федерация пожарно-прикладного спорта, которая изначально отстранила Еремину, не является подписантом Кодекса ВАДА. Однако теоретически тут должен был сработать механизм взаимного признания санкций, чтобы отстраненная спортсменка не имела права выходить на старт. (Наталья Марьянчик)