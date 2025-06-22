Легкоатлетка Новосельцева о штрафе на Кубке России: «Наверное, будем разбираться с судейством»

Эльвира Новосельцева (в девичестве — Хасанова) уверенно лидировала в заходе на 10 000 метров на Кубке России, который завершился в воскресенье в подмосковном Жуковском, пока судьи за 70 метров до финиша не поставили ее в штрафной бокс. В итоге Эльвира финишировала второй (44.25,85), а после награждения поделилась с «СЭ» эмоциями от произошедшего.

— Все видели твои слезы на плече у тренера. Не согласна с решением судей?

— Не согласна и объясню почему. Тот результат, на который мы шли, предполагает не очень высокую скорость. Это не рекорд России, до него далеко, еще три минуты. Поэтому я не согласна, что в моей ходьбе присутствовала фаза полета. Это просто не та скорость, где ненамеренно можно перейти на бег.

— У тебя часто возникают такие вопросы?

— Последние два старта — да. Но сейчас к нам приезжают иностранные судьи, у них нет здесь знакомых, предпочтений, они более нейтральны. Это очень мотивирует и хотелось бы, чтобы нейтральности в судействе ходьбы было больше, а не так, что любимчиков пропускают, тех же, кто не нравится, — останавливают.

Вопрос, я считаю, нужно поднять. И после того, как все обсудим с тренерами, мы, наверное, будем разбираться с судейством. Но сначала нужно посмотреть протоколы, увидеть, кто входил в состав судейской коллегии, из каких регионов эти люди.