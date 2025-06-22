Новосельцева о смене фамилии: «Я нахожусь именно «за мужем»

Эльвира Новосельцева (в девичестве — Хасанова) после второго места, которое спортсменка заняла на Кубке России по легкой атлетике в ходьбе на 10 000 метров, рассказала «СЭ» почему приняла решение взять фамилию мужа и как относится к тому, что ее до сих пор порой представляют под девичьей фамилией.

— Когда Хасанова стала Новосельцевой, долго себя в стартовых искала?

— Нет, сразу нашла. Но мне неприятно, что комментаторы упоминают меня под девичьей фамилией, плюс — это путает зрителей, как мне кажется. Хотелось бы, чтобы все привыкли, что я замужем и фамилия у меня теперь именно Новосельцева.

— Ну у нас и Макаренко до сих пор иногда Сивкова, и Ткалич — Миллер.

— Согласна. Наверное, комментаторам нужно дать время привыкнуть, не стоит на них злиться.

— Почему не оставила девичью фамилию или не взяла двойную?

— Я уважаю своего мужа, когда он предложил, подумала, что для меня важно — нахожусь именно замужем, «за мужем», и поэтому решила так. Тем более что его фамилия в легкой атлетике тоже всем известна, и мы выступаем сейчас таким семейным дуэтом.

— Что отличает Новосельцеву от Хасановой?

— Новосельцева еще не сказала последнее слово. Рекорд России принадлежит Хасановой, но Новосельцева еще возьмет свое.