22 июня, 16:45

Новосельцева о смене фамилии: «Я нахожусь именно «за мужем»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Эльвира Новосельцева (в девичестве — Хасанова) после второго места, которое спортсменка заняла на Кубке России по легкой атлетике в ходьбе на 10 000 метров, рассказала «СЭ» почему приняла решение взять фамилию мужа и как относится к тому, что ее до сих пор порой представляют под девичьей фамилией.

— Когда Хасанова стала Новосельцевой, долго себя в стартовых искала?

— Нет, сразу нашла. Но мне неприятно, что комментаторы упоминают меня под девичьей фамилией, плюс — это путает зрителей, как мне кажется. Хотелось бы, чтобы все привыкли, что я замужем и фамилия у меня теперь именно Новосельцева.

— Ну у нас и Макаренко до сих пор иногда Сивкова, и Ткалич — Миллер.

— Согласна. Наверное, комментаторам нужно дать время привыкнуть, не стоит на них злиться.

— Почему не оставила девичью фамилию или не взяла двойную?

— Я уважаю своего мужа, когда он предложил, подумала, что для меня важно — нахожусь именно замужем, «за мужем», и поэтому решила так. Тем более что его фамилия в легкой атлетике тоже всем известна, и мы выступаем сейчас таким семейным дуэтом.

— Что отличает Новосельцеву от Хасановой?

— Новосельцева еще не сказала последнее слово. Рекорд России принадлежит Хасановой, но Новосельцева еще возьмет свое.

Эльвира Новосельцева (справа).«Новосельцева еще не сказала свое последнее слово». Лидера Кубка России остановили за 70 метров до финиша

Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
  • Zohr Vad

    Умница!

    22.06.2025

  • Солёный

    Новосельцев - это Ваня из Ростова?

    22.06.2025

  • Хромов

    под мужем..

    22.06.2025

  • Сергей Я.

    Было драматично сегодня.

    22.06.2025

    • Легкоатлетка Новосельцева о штрафе на Кубке России: «Наверное, будем разбираться с судейством»

    Прохорец о беге на Кубке России: «Одна девочка просто мне на плечо легла»

