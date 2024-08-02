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Сегодня, 14:20

Легкоатлетам выплатят миллион за выполнение олимпийского норматива на чемпионате России

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Исполнительный комитет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) выплатит призовые в размере одного миллиона рублей спортсменам на чемпионате России в Екатеринбурге. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель организации Петр Иванов.

Денежный бонус получат те спортсмены, которые выполнят олимпийский норматив. Также призовые полагаются атлетам, которые повторят или превысят рекорд России в дисциплинах, не входящих в программу Олимпиады.

Первенство России по легкой атлетике пройдет с 15 по 18 августа.

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