Легкоатлетам выплатят миллион за выполнение олимпийского норматива на чемпионате России

Исполнительный комитет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) выплатит призовые в размере одного миллиона рублей спортсменам на чемпионате России в Екатеринбурге. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель организации Петр Иванов.

Денежный бонус получат те спортсмены, которые выполнят олимпийский норматив. Также призовые полагаются атлетам, которые повторят или превысят рекорд России в дисциплинах, не входящих в программу Олимпиады.

Первенство России по легкой атлетике пройдет с 15 по 18 августа.