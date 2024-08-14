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Сегодня, 13:21

Легкоатлетам на чемпионате России в Екатеринбурге могут выплатить призовые, как за Олимпиаду

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Международной федерации бокса Умар Кремлев рассказал о поддержке Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Хочется поддержать наших спортсменов. Легкую атлетику пытаются исключить, не допускать. К нам пришла идея развиваться совместно. Мы связаны с легкой атлетикой, проводим «боксзабеги». Будет в Екатеринбурге чемпионат России. Если легкоатлеты покажут результаты, как на Олимпиаде, мы выплатим им, как олимпийским чемпионам. Поддержим наших спортсменов! У 44 спортсменов есть возможность получить награду как у олимпийских чемпионов», — сказал Кремлев.

Чемпионат России по легкой атлетике 2024 года пройдет в Екатеринбурге 15-18 августа.

легкая атлетика
Умар Кремлев
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