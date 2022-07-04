Легкоатлет Шубенков пропустит июльский «Гран-при Московской области»

Российский легкоатлет Сергей Шубенков не выйдет на старт «Гран-при Московской области», сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

«Думаю, что до чемпионата России в Чебоксарах Шубенков нигде стартовать больше не будет, — цитирует Клевцове ТАСС. — Была идея стартовать в середине июля на Гран-при Московской области в Ерине, но на том стадионе не очень хорошая дорожка, жесткая слишком. Да и ветер там дует постоянно, поэтому решили туда не ехать».

«Гран-при Московской области» пройдет с 14 по 15 июля в Ерине. Чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Чебоксарах с 2 по 5 августа.

На Кубке России Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами. Спортсмен преодолел дистанцию за 13,27 секунды.

В марте Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) отстранила российских атлетов от международных соревнований, последовав рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).